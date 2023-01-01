У Луцьку зіткнулися три автомобілі. Фото
Сьогодні, 16:40
На вулиці Володимирській у Луцьку сталася ДТП за участю одразу трьох автівок.
Про це повідомили у преслужбі патрульної поліції Волині.
Вона трапилося у суботу,1 квітня, пообіді. Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водій автомобіля Daewoo не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з авто марки Kia, що рухалося попереду. Останнє ж, внаслідок удару, зіткнулося з автомобілем Seat, що їхав попереду нього.
На щастя, в автопригоді ніхто не зазнав травм. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На керманича Daewoo інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у преслужбі патрульної поліції Волині.
Вона трапилося у суботу,1 квітня, пообіді. Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водій автомобіля Daewoo не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з авто марки Kia, що рухалося попереду. Останнє ж, внаслідок удару, зіткнулося з автомобілем Seat, що їхав попереду нього.
На щастя, в автопригоді ніхто не зазнав травм. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На керманича Daewoo інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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