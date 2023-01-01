У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО

У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
За понад рік від початку повномасштабного вторгнення осередок волонтерів "Патріотки" із села Боратин сплели 21 тисячу квадратних метрів маскувальних сіток для різних типів ландшафтів.

Про це розповів Суспільному волонтер Руслан Лопушан.

Сітки боратинські волонтерки почали плести від перших днів повномасштабної війни, їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька.

Нині виконують чергове замовлення військових: плетуть 60 маскувальних сіток розміром п'ять на п'ять метрів.
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО

"Наші воїни кажуть, що це не тільки фізичний захист, а й ніби оберіг, емоційний захист для кожного нашого воїна", – говорить волонтерка Оксана Бартків.
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО

Долучається до плетення сіток волонтерка Олена Пасенко. Каже: взимку плели білі маскувальні сітки, нині тканину підбирають оливкового та коричневого кольорів. Жінка говорить, що не втомилася допомагати війську, надихає її на роботу зять, яки нині служить в Збройних силах України.

Рибальську сітку волонтери розділяють навпіл, потім її прикріплюють на рамці, розрізають клаптики тканини та вплітають, – описує процес створення сітки волонтерка Катерина Гольченко.

Найбільшою сітка, яку волонтери плели на замовлення військових, була розміром десять на десять метрів, – каже волонтерка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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