На Волині помер професор Леонід Кондратик
Сьогодні, 22:20
Відійшов у вічність доктор філософських наук, професор, один із зачинателів сучасної української соціології релігії, колишній викладач Волинського національного універститету імені Лесі Українки Леонід Йосипович Кондратик.
Про це повідомили колишні колеги Леоніда Кондратика, - пишуть Волинські новини.
Про причину смерті професора наразі не повідомляється.
Поховають Леоніда Йосиповича у понеділок, 3 квітня, в Гаразджі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам`ять.
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Про це повідомили колишні колеги Леоніда Кондратика, - пишуть Волинські новини.
Про причину смерті професора наразі не повідомляється.
Поховають Леоніда Йосиповича у понеділок, 3 квітня, в Гаразджі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам`ять.
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