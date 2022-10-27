На Волині помер професор Леонід Кондратик

Леонід Йосипович Кондратик.



Про це повідомили колишні колеги Леоніда Кондратика, - пишуть



Про причину смерті професора наразі не повідомляється.



Поховають Леоніда Йосиповича у понеділок, 3 квітня, в Гаразджі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам`ять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність доктор філософських наук, професор, один із зачинателів сучасної української соціології релігії, колишній викладач Волинського національного універститету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили колишні колеги Леоніда Кондратика, - пишуть Волинські новини Про причину смерті професора наразі не повідомляється.Поховають Леоніда Йосиповича у понеділок, 3 квітня, в Гаразджі.

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