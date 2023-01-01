На Донбасі загинув 21-річний військовий з Волині Олександр Радчук
Сьогодні, 01:10
У російсько-український війні в Донецькій області загинув 21-річний волинський військовослужбовець Олександр Радчук.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради.
Олександр Радчук проживав у місті Ківерці Луцького району. Був механіком-водієм 110-ої окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну під Авдіївкою внаслідок штурмових дій російських військ.
Інформацію про дату та місце прощання з бійцем у Ківерцівській громаді повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради.
Олександр Радчук проживав у місті Ківерці Луцького району. Був механіком-водієм 110-ої окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну під Авдіївкою внаслідок штурмових дій російських військ.
Інформацію про дату та місце прощання з бійцем у Ківерцівській громаді повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
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