На Донбасі загинув 21-річний військовий з Волині Олександр Радчук

На Донбасі загинув 21-річний військовий з Волині Олександр Радчук
У російсько-український війні в Донецькій області загинув 21-річний волинський військовослужбовець Олександр Радчук.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради.

Олександр Радчук проживав у місті Ківерці Луцького району. Був механіком-водієм 110-ої окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну під Авдіївкою внаслідок штурмових дій російських військ.

Інформацію про дату та місце прощання з бійцем у Ківерцівській громаді повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

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Теги: Радчук, загинув, військовий
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