На Донбасі загинув 21-річний військовий з Волині Олександр Радчук

Олександр Радчук.



Про це



Олександр Радчук проживав у місті Ківерці Луцького району. Був механіком-водієм 110-ої окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну під Авдіївкою внаслідок штурмових дій російських військ.



Інформацію про дату та місце прощання з бійцем у Ківерцівській громаді повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-український війні в Донецькій області загинув 21-річний волинський військовослужбовецьПро це повідомили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради.Олександр Радчук проживав у місті Ківерці Луцького району. Був механіком-водієм 110-ої окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну під Авдіївкою внаслідок штурмових дій російських військ.Інформацію про дату та місце прощання з бійцем у Ківерцівській громаді повідомлять згодом.

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