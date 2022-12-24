Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану





Про це пише



Відповідна



Документом внесено зміни до



Зокрема встановлено, що на період дії воєнного стану:



"відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою №3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією".



Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом.



"З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних", – написав Ляшко у Facebook.



"По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", – пояснив голова МОЗ.



Він додав, що на час перехідного періоду, який діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту.



Водночас він наголосив, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим, адже їх прийом передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін'єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, а з 1 квітня вони прийматимуть як паперові, так і електронні рецепти, які лікар може виписати дистанційно.Про це пише Цензор.нет. Відповідна постанова Кабміну №542 "Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану" була ухвалена 7 травня 2022 року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.Документом внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.Зокрема встановлено, що на період дії воєнного стану:"відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою №3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією".Міністр охорони здоров'янаголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом."З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних", – написав Ляшко у Facebook."По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", – пояснив голова МОЗ.Він додав, що на час перехідного періоду, який діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту.Водночас він наголосив, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим, адже їх прийом передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін'єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання.

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