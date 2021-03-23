На Волині з 1 квітня тимчасово заборонили вилов риби: де саме





Про це інформують у пресслужбі



Відповідно до



1. з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;



2. з 1 квітня по 10 червня – на озерах, водосховищах;



3. з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (непротічні в меженний період ставки, стариці русел, заплави).



Затверджено основні місця нересту водних біоресурсів на річках Волинської області наступні ділянки, на яких повністю заборонено вилов водних біоресурсів:



- заплава р. Стир урочище «Чебені» Рожищенської територіальної громади Луцького району (нерестовище включає: заплаву р. Стир урочище «Чебені» та частину русла р. Стир (100 м верх по течії та 100 м вниз по течії від входу у заплаву) поблизу с. Топільне Рожищенська територіальна громада Луцького району.



- нерестовище «Малі Чебені» заплава р. Стир (затоплений кар'єр) Рожищенської територіальної громади Луцького району поблизу с. Крижівка Рожищенська територіальна громада Луцького району.



- нерестовище русло та заплави р. Прип’ять (від автомобільного моста с. Річиці вниз по течії до автомобільного мосту с. Щедрогір Ковельського району).



- озеро Волянське поблизу с. Хабарище Ковельського району.



- русловий ставок, русло та заплави на р. Конопелька в межах с. Носачевичі Рожищенської територіальної громади Луцького району (від шлюза регулятора верх по течії до крайнього будинку с. Носачевичі).



- заплава р. Стир урочище «Білі береги» поблизу с. Семки Колківської територіальної громади Луцького району.



- русло р. Стохід із заплавами від с. Гулівка Повурської територіальної громади Ковельського району до с. Рудка-Червинська (автомобільний міст) Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району.



- старе русло р. Стир с. Підгайці Луцького району.



- нерестовище «Вережанка» старе русло р. Західний Буг біля с. Литовеж Литовезької територіальної громади Володимирського району.



- нерестовище «Старий Буг» старе русло р. Західний Буг біля с. Заставне Литовезької територіальної громади Володимирського району.



- заплава р. Луга поблизу с. Щенятин Павлівської територіальної громади Володимирського району.



- заплава р. Луга поблизу с. Селець Зимнівської територіальної громади Володимирського району.



- заплава р. Луга поблизу с. Замличі Локачинської територіальної громади Володимирського району.



На інших водних об’єктах (річки та їх кореневі води, озера, водосховища, ставки, штучні водні об’єкти) Волинської області нерестовищами є мілководні, зарослі вищою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм, стариці, заплави та заливні луки, за виключенням ділянок в адміністративних межах населених пунктів.



На природно-заповідних територіях нерестовий період визначається згідно відповідних положень. У НПП "Припять - Стохід" нерест триває з 20 березня по 30 травня на річках та з 1 квітня по 20 травня на озерах. Відповідно до Положення Шацького НПП там нерест триває з 20 березня по 10 червня.



Відповідно до оновлених



Окрім зазначеного, забороняється використання транспортних засобів та моторних човнів в нерестовий період в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Волинський рибоохоронний патруль спільно з правоохоронними та природоохоронними службами посилено контролюватиме водойми області в нерестовий період.



Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.



Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 квітня 2023 року у Волинській області вступає в силу щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби. Адже нерест – це найважливіший період в житті риб.Про це інформують у пресслужбі Держрибагентства Волині Відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Волинській області від 20 березня 2023 року № 32-О/Д затверджено строки нерестового періоду під час якого забороняється займатися риболовлею на водних об’єктах Волинської області:1. з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;2. з 1 квітня по 10 червня – на озерах, водосховищах;3. з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (непротічні в меженний період ставки, стариці русел, заплави).Затверджено основні місця нересту водних біоресурсів на річках Волинської області наступні ділянки, на яких повністю заборонено вилов водних біоресурсів:- заплава р. Стир урочище «Чебені» Рожищенської територіальної громади Луцького району (нерестовище включає: заплаву р. Стир урочище «Чебені» та частину русла р. Стир (100 м верх по течії та 100 м вниз по течії від входу у заплаву) поблизу с. Топільне Рожищенська територіальна громада Луцького району.- нерестовище «Малі Чебені» заплава р. Стир (затоплений кар'єр) Рожищенської територіальної громади Луцького району поблизу с. Крижівка Рожищенська територіальна громада Луцького району.- нерестовище русло та заплави р. Прип’ять (від автомобільного моста с. Річиці вниз по течії до автомобільного мосту с. Щедрогір Ковельського району).- озеро Волянське поблизу с. Хабарище Ковельського району.- русловий ставок, русло та заплави на р. Конопелька в межах с. Носачевичі Рожищенської територіальної громади Луцького району (від шлюза регулятора верх по течії до крайнього будинку с. Носачевичі).- заплава р. Стир урочище «Білі береги» поблизу с. Семки Колківської територіальної громади Луцького району.- русло р. Стохід із заплавами від с. Гулівка Повурської територіальної громади Ковельського району до с. Рудка-Червинська (автомобільний міст) Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району.- старе русло р. Стир с. Підгайці Луцького району.- нерестовище «Вережанка» старе русло р. Західний Буг біля с. Литовеж Литовезької територіальної громади Володимирського району.- нерестовище «Старий Буг» старе русло р. Західний Буг біля с. Заставне Литовезької територіальної громади Володимирського району.- заплава р. Луга поблизу с. Щенятин Павлівської територіальної громади Володимирського району.- заплава р. Луга поблизу с. Селець Зимнівської територіальної громади Володимирського району.- заплава р. Луга поблизу с. Замличі Локачинської територіальної громади Володимирського району.На інших водних об’єктах (річки та їх кореневі води, озера, водосховища, ставки, штучні водні об’єкти) Волинської області нерестовищами є мілководні, зарослі вищою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм, стариці, заплави та заливні луки, за виключенням ділянок в адміністративних межах населених пунктів.На природно-заповідних територіях нерестовий період визначається згідно відповідних положень. У НПП "Припять - Стохід" нерест триває з 20 березня по 30 травня на річках та з 1 квітня по 20 травня на озерах. Відповідно до Положення Шацького НПП там нерест триває з 20 березня по 10 червня.Відповідно до оновлених Правил рибальства під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега в адміністративних межах населених пунктів.Окрім зазначеного, забороняється використання транспортних засобів та моторних човнів в нерестовий період в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Волинський рибоохоронний патруль спільно з правоохоронними та природоохоронними службами посилено контролюватиме водойми області в нерестовий період.Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 10 травня 2022 р. № 575 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 21 040,92 грн, сома – 26 294,82 грн, судака – 31 574,04 грн, білого амура – 15 761,7 грн, ляща – 10 533,12 грн.

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