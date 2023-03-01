Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00

Протягом доби противник завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Сьогодні російська федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення.Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка., Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.Вище політичне керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію.На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Олександрівка Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Катеринівка, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Колодязі, Діброва, Білогорівка та Роздолівка Луганської області.На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт. В той же час, противник вів безуспішні наступальні дії в Богданівці Донецької області. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка.На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Обстріляв Авдіївку, Орлівку, Нетайлове, Красногорівку, Георгіївку і Мар’їнку.На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка Донецької області; Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області, а також Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Бургунка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто. В свою чергу, представники фсб, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.