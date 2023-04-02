Погода у Луцьку на завтра, 2 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 2 квітня
У неділю, 2 квітня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується.

Про це повідомляє Sinoptik.

У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святої мучениці Фотини (Світлани). Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротях, хвіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода в Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині з 1 квітня тимчасово заборонили вилов риби: де саме
Сьогодні, 19:10
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:14
У боях за Україну загинув білоруський доброволець «Моджахед»
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 5 березня Погода у Луцьку на завтра, 5 березня
04 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого
18 лютий, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 23 січня Погода у Луцьку на завтра, 23 січня
22 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 15 січня Погода у Луцьку на завтра, 15 січня
14 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найкраще спортивне харчування та добавки для нарощування м'язової маси та сили*
31 березень, 20:40
 1
Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині з 1 квітня тимчасово заборонили вилов риби: де саме
Сьогодні, 19:10
 0
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8