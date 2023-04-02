Погода у Луцьку на завтра, 2 квітня





Про це повідомляє



У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святої мучениці Фотини (Світлани). Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротях, хвіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 2 квітня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується.Про це повідомляє Sinoptik У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.У цей день вшановується пам'ять святої мучениці Фотини (Світлани). Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротях, хвіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.

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