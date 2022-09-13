У боях за Україну загинув білоруський доброволець «Моджахед»

Данило Ляшук, відомий як «Моджахед».



Про це повідомляє релігійна організація Іслам в Україні з посиланням на військового капелана Хаджімурада Путіліна, передає



«У війні за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед»... Сталося це на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

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