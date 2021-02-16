На Волині «швидка» загрузла на польовій дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
У селі Веснянка, що у Луцькому районі, на польовій дорозі застряг автомобіль швидкої допомоги. Довелося викликати надзвичайників.
Про це інформує ДСНС Волині.
Інцидент трапився у ніч на суботу, 1 квітня. У «швидкій» перебували медики, які прямували на виклик.
«Пожежною автоцистерною автомобіль служби 103 рятувальники відбуксирували на ділянку дороги з твердим покриттям», – йдеться у повідомленні.
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Про це інформує ДСНС Волині.
Інцидент трапився у ніч на суботу, 1 квітня. У «швидкій» перебували медики, які прямували на виклик.
«Пожежною автоцистерною автомобіль служби 103 рятувальники відбуксирували на ділянку дороги з твердим покриттям», – йдеться у повідомленні.
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