На Волині «швидка» загрузла на польовій дорозі. ВІДЕО





Про це інформує



Інцидент трапився у ніч на суботу, 1 квітня. У «швидкій» перебували медики, які прямували на виклик.



«Пожежною автоцистерною автомобіль служби 103 рятувальники відбуксирували на ділянку дороги з твердим покриттям», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Веснянка, що у Луцькому районі, на польовій дорозі застряг автомобіль швидкої допомоги. Довелося викликати надзвичайників.Про це інформує ДСНС Волині Інцидент трапився у ніч на суботу, 1 квітня. У «швидкій» перебували медики, які прямували на виклик.«Пожежною автоцистерною автомобіль служби 103 рятувальники відбуксирували на ділянку дороги з твердим покриттям», – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію