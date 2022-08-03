Китай, імовірно, готується почати війну, – МЗС Тайваню

Джозеф У заявив, що Китай, імовірно, готується до початку війни.



Про це це він повідомив в інтерв'ю CNN, пише



"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню.



Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", - йдеться в повідомленні.



Водночас Джозеф У додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу проти Тайваню: "І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися".



CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував "спільні високоточні удари" по Тайваню під час військових навчань навколо острова.



Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Тайванюзаявив, що Китай, імовірно, готується до початку війни.Про це це він повідомив в інтерв'ю CNN, пише Українська правда "Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню.Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", - йдеться в повідомленні.Водночас Джозеф У додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу проти Тайваню: "І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися".CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував "спільні високоточні удари" по Тайваню під час військових навчань навколо острова.Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

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