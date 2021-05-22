У Луцьку помер ієромонах Миколай
Сьогодні, 17:08
Сьогодні після тривалої хвороби у вічне життя відійшов найкращий тато, люблячий дідусь та мудрий наставник багатьох, ієромонах Миколай (священник Богдан Гринів) – клірик луцької парафії святителя Феодосія Чернігівського ПЦУ.
Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Клочак, пише ІА Волинські новини.
«Просимо всіх молитви за спокій його душі в Царстві Небесному!» – йдеться в дописі.
Загальний похорон відбудеться в Луцьку завтра, 13 квітня, у Хрестовоздвиженській церкві.
Поховають ієромонаха 14 квітня в селі Устя Львівської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!
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Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Клочак, пише ІА Волинські новини.
«Просимо всіх молитви за спокій його душі в Царстві Небесному!» – йдеться в дописі.
Загальний похорон відбудеться в Луцьку завтра, 13 квітня, у Хрестовоздвиженській церкві.
Поховають ієромонаха 14 квітня в селі Устя Львівської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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