У Луцьку помер ієромонах Миколай

Миколай (священник Богдан Гринів) – клірик луцької парафії святителя Феодосія Чернігівського ПЦУ.



Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Клочак, пише



«Просимо всіх молитви за спокій його душі в Царстві Небесному!» – йдеться в дописі.



Загальний похорон відбудеться в Луцьку завтра, 13 квітня, у Хрестовоздвиженській церкві.



Поховають ієромонаха 14 квітня в селі Устя Львівської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!

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