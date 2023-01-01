Дивно поводився: поліція затримала волинянина з наркотиками
Сьогодні, 17:50
Волинські ТОРівці виявили у громадянина згорток з ймовірно наркотичною речовиною.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно, патрулюючи містом, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка, який дивно поводився. Коли інспектори підійшли до нього, щоб перевірити документи, громадянин почав помітно нервувати, його поведінка не відповідала ситуації.
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці правопорядку прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час неї у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно, патрулюючи містом, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка, який дивно поводився. Коли інспектори підійшли до нього, щоб перевірити документи, громадянин почав помітно нервувати, його поведінка не відповідала ситуації.
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці правопорядку прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час неї у чоловіка виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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