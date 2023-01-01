Погода на завтра, 13 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 13 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +13°.

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