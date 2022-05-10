На Волині заборонили діяльність УПЦ (МП)





Таке рішення прийняли сьогодні, 11 квітня. За нього проголосували 54 депутати.



Депутат Юрій Поліщук, виступаючи із трибуни, зауважив, що УПЦ (МП) не засудила російську агресію в Україні та злочини московських окупантів впродовж війни, відомо про непоодинокі факти колаборації представників церкви московського патріархату з державою-окупантом.



Депутат Анатолій Вітів додав, що, для прикладу, Зимненський монастир перебуває у безпосередньому підпорядкуванні єпископа РПЦ патріарха Кирила.



Позиції з приводу цього висловили депутати Сергій Кошарук, Андрій Бокоч, Іван Мирка. Вони запевняють, що треба бути одностайними у прийнятті рішення про заборону московських церков на Волині.



Тож, депутати вирішили:



1. Звернутися до Президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

2. Заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

3. Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.



Окрім того, вирішили рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.



Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті



Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський нагадав, що на розгляді Верховної Ради нині перебуває урядовий законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За його словами, згідно з документом, в Україні не допускатиметься діяльність релігійних організацій з центрами в країні-агресорі, але остаточне рішення має бути за судом.



Зауважимо, що раніше рішення про заборону діяльності УПЦ (МП) вже прийняли, для прикладу, на Хмельниччині та Рівненщині.



Сьогодні за таку ж заборону





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій прийняли рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.Таке рішення прийняли сьогодні, 11 квітня. За нього проголосували 54 депутати.Депутат, виступаючи із трибуни, зауважив, що УПЦ (МП) не засудила російську агресію в Україні та злочини московських окупантів впродовж війни, відомо про непоодинокі факти колаборації представників церкви московського патріархату з державою-окупантом.Депутатдодав, що, для прикладу, Зимненський монастир перебуває у безпосередньому підпорядкуванні єпископа РПЦ патріархаПозиції з приводу цього висловили депутати. Вони запевняють, що треба бути одностайними у прийнятті рішення про заборону московських церков на Волині.Тож, депутати вирішили:1. Звернутися до Президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.2. Заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.3. Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.Окрім того, вирішили рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) назвала заборону УПЦ МП на місцевому рівні незаконною . Мовляв, забороняти церкви місцеві органи влади не можуть.Голова Державної служби з етнополітики та свободи совістінагадав, що на розгляді Верховної Ради нині перебуває урядовий законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За його словами, згідно з документом, в Україні не допускатиметься діяльність релігійних організацій з центрами в країні-агресорі, але остаточне рішення має бути за судом.Зауважимо, що раніше рішення про заборону діяльності УПЦ (МП) вже прийняли, для прикладу, на Хмельниччині та Рівненщині.Сьогодні за таку ж заборону проголосували депутати Луцької районної ради.

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