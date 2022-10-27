На території Луцького району заборонили діяльність УПЦ МП





Про це повідомляють на



На позачерговій сесії райради депутати розглянули та підтримали проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району.



В рішенні райради йдеться:



- заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Луцького району.

- рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації (Ю. Погуляйко) розірвати договори оренди (користування) з релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

- рекомендувати органам місцевого самоврядування Луцького району:



1) сприяти зміні підлеглості релігійних громад Української православної церкви московського патріархату в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад;

2) здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви московського патріархату, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцької районної ради заборонили діяльність УПЦ МП на території Луцького району. За таке рішення проголосував 31 депутат.Про це повідомляють на сторінці райради.На позачерговій сесії райради депутати розглянули та підтримали проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району.В рішенні райради йдеться:- заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Луцького району.- рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації (Ю. Погуляйко) розірвати договори оренди (користування) з релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.- рекомендувати органам місцевого самоврядування Луцького району:1) сприяти зміні підлеглості релігійних громад Української православної церкви московського патріархату в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад;2) здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви московського патріархату, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.

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