ДТП на Дубнівській: у поліції розповіли деталі зіткнення Volkswagen та Skoda. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



На щастя, ніхто з учасників події не травмувався.



Під час перевірки документів виявилося, що в кермувальника Skoda також відсутній чинний страховий поліс. Крім того, номерний знак його автомобіля не відповідав реєстраційним документам.



На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), а також ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 10 квітня, на вулиці Дубнівській у Луцьку . 44-річний водій, виїжджаючи з житлової зони на головну дорогу, не пропустив автомобіль марки Volkswagen. Відбулося зіткнення, унаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На щастя, ніхто з учасників події не травмувався.Під час перевірки документів виявилося, що в кермувальника Skoda також відсутній чинний страховий поліс. Крім того, номерний знак його автомобіля не відповідав реєстраційним документам.На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), а також ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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