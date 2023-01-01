У Луцьку на Дубнівській зіткнулися легковики. ВІДЕО





Про це



Неподалік зупинки громадського транспорту зіткнулися Volkswagen Passat і Skoda Octavia.



Автомобілі отримали механічні пошкодження. У Skoda Octavia зімʼято передню частину транспортного засобу. У випадку Volkswagen Passat удар припав на праву частину бампера.



На щастя, потерпілих немає.



На місці аварії працюють патрульні. Вони встановлюють обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Дубнівській у Луцьку 10 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Неподалік зупинки громадського транспорту зіткнулися Volkswagen Passat і Skoda Octavia.Автомобілі отримали механічні пошкодження. У Skoda Octavia зімʼято передню частину транспортного засобу. У випадку Volkswagen Passat удар припав на праву частину бампера.На щастя, потерпілих немає.На місці аварії працюють патрульні. Вони встановлюють обставини ДТП.

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