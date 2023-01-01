У Луцьку на Дубнівській зіткнулися легковики. ВІДЕО

У Луцьку на Дубнівській зіткнулися легковики. ВІДЕО
На вулиці Дубнівській у Луцьку 10 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Неподалік зупинки громадського транспорту зіткнулися Volkswagen Passat і Skoda Octavia.

Автомобілі отримали механічні пошкодження. У Skoda Octavia зімʼято передню частину транспортного засобу. У випадку Volkswagen Passat удар припав на праву частину бампера.

На щастя, потерпілих немає.

На місці аварії працюють патрульні. Вони встановлюють обставини ДТП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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