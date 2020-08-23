Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО

Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
Прапор князівської бригади підняли в Антарктиді.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзями Олегом Ганжею та Олегом Хрипуном, підняли в Антарктиді.
Колектив української антарктичної станції "Академік Вернадський! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише всі разом невдовзі піднімемо синьо-жовтий стяг у всіх куточках нашої благословенної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська бригада, прапор, Антарктида
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
Сьогодні, 14:05
У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися земельними ділянками
Сьогодні, 13:55
У Луцьку на Дубнівській зіткнулися легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Заборона УПЦ МП на місцевому рівні незаконна, – Держслужба з етнополітики
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО
23 серпень, 2020, 23:25
«Наші Збройні сили на дві голови вищі»: командир волинської бригади – про ситуацію на передовій. ВІДЕО «Наші Збройні сили на дві голови вищі»: командир волинської бригади – про ситуацію на передовій. ВІДЕО
06 квітень, 09:40
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
04 березень, 06:19
Воїни волинської бригади розповіли, як збили ворожий гелікоптер МІ-24 Воїни волинської бригади розповіли, як збили ворожий гелікоптер МІ-24
13 лютий, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
 0
Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися земельними ділянками
Сьогодні, 13:55
 0
У Луцьку на Дубнівській зіткнулися легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
Заборона УПЦ МП на місцевому рівні незаконна, – Держслужба з етнополітики
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8