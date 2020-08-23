Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Прапор князівської бригади підняли в Антарктиді.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзями Олегом Ганжею та Олегом Хрипуном, підняли в Антарктиді.
Колектив української антарктичної станції "Академік Вернадський! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише всі разом невдовзі піднімемо синьо-жовтий стяг у всіх куточках нашої благословенної України.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзями Олегом Ганжею та Олегом Хрипуном, підняли в Антарктиді.
Колектив української антарктичної станції "Академік Вернадський! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише всі разом невдовзі піднімемо синьо-жовтий стяг у всіх куточках нашої благословенної України.
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