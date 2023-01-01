Сьогодні на Волині прощатимуться із захисником Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП

Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП.



Про це повідомили у



"Сьогодні 0 15:00 в с. Тростянка Копачівської громади відбудеться прощання з Вадимом Дмитруком. Відкладіть сьогодні усі свої справи на кілька годин та прийдіть провести воїна в останню дорогу. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять Захисника, який з перших днів захищав мир та спокій кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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