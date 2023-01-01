Сьогодні на Волині прощатимуться із захисником Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП

Сьогодні на Волині прощатимуться із захисником Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП
Сьогодні, 10 квітня, Копачівська громада прощатиметься із воїном Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП.

Про це повідомили у ГО «Самооборона» м. Рожище.

"Сьогодні 0 15:00 в с. Тростянка Копачівської громади відбудеться прощання з Вадимом Дмитруком. Відкладіть сьогодні усі свої справи на кілька годин та прийдіть провести воїна в останню дорогу. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять Захисника, який з перших днів захищав мир та спокій кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець із села Тростянка Копачівської громади Вадим Дмитрук. Трагедія сталась вночі на 6 квітня поблизу міста Бровари на Київщині. Вадим повертався у зону бойових дій на автомобілі, на який нещодавно зібрали гроші на Рожищенщині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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