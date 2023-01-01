Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО

Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО
Російська армія сьогодні завдала авіаудару по Авдіївці.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару — знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям", - йдеться в повідомленні.

Кириленко наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти: допомогу з евакуацією надають.
Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО
Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО


Нагадаємо, що до Росії незаконно вивезли та утримують 4396 українських дітей-сиріт – нині формується міжнародна коаліція для їх повернення до України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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