Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Російська армія сьогодні завдала авіаудару по Авдіївці.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару — знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям", - йдеться в повідомленні.
Кириленко наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти: допомогу з евакуацією надають.
Нагадаємо, що до Росії незаконно вивезли та утримують 4396 українських дітей-сиріт – нині формується міжнародна коаліція для їх повернення до України.
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Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару — знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям", - йдеться в повідомленні.
Кириленко наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти: допомогу з евакуацією надають.
Нагадаємо, що до Росії незаконно вивезли та утримують 4396 українських дітей-сиріт – нині формується міжнародна коаліція для їх повернення до України.
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