Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Сасовська.



Аби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.



Зі слів Людмили Сасовської, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги.



"Для діток так само завозимо якісь фрукти. Ми їм допомагаємо смаколиками, допомагаємо тортами, і піцою, і подарунками. Дуже багато люди нам приносять моркву, буряк, капусту. Наші друзі передали нам 20 кг свіжої риби, ми готовили", – каже волонтерка.



Із перших днів повномасштабної війни м'ясні консерви готують у духовках та автоклавах. Продукти та гроші надають небайдужі волиняни, – говорить місцева жителька Олена Мельничук. Для виготовлення тушківок самостійно переробляють куряче м'ясо.



"Часом мусимо приходити і на слідуючий день: один день приготовити, а на другий день пофасувати по банках, і поварити, кожен розбирає додому, в нас є тут так, що мають свій автоклав, так само в духовках", – каже волонтерка.



Зараз збирають передачу для бійців на Донецький напрямок. За тиждень, каже волинянка, виготовили 437 банок тушківок.



"Будемо передавати на схід, і там має бути 12 точок роздачі. Оце проста, а це з гречкою. Ми обов’язково кладемо, моркву, цибульку. Ми на даний момент передаємо тільки сухе печиво і тушонки", – сказала Людмила Сасовська.



За тиждень до Великодня волонтерки планують спекти та відправити на передову також традиційні паски. Для цього, зазначила волонтерка Людмила Сасовська, закупили 1 200 формочок для випікання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щотижня жительки села Сокіл Рожищенського району готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, передають продукти на фронт, а також допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків.Про це розповіла Суспільному волонтеркаАби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.Зі слів Людмили Сасовської, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги."Для діток так само завозимо якісь фрукти. Ми їм допомагаємо смаколиками, допомагаємо тортами, і піцою, і подарунками. Дуже багато люди нам приносять моркву, буряк, капусту. Наші друзі передали нам 20 кг свіжої риби, ми готовили", – каже волонтерка.Із перших днів повномасштабної війни м'ясні консерви готують у духовках та автоклавах. Продукти та гроші надають небайдужі волиняни, – говорить місцева жителька. Для виготовлення тушківок самостійно переробляють куряче м'ясо."Часом мусимо приходити і на слідуючий день: один день приготовити, а на другий день пофасувати по банках, і поварити, кожен розбирає додому, в нас є тут так, що мають свій автоклав, так само в духовках", – каже волонтерка.Зараз збирають передачу для бійців на Донецький напрямок. За тиждень, каже волинянка, виготовили 437 банок тушківок."Будемо передавати на схід, і там має бути 12 точок роздачі. Оце проста, а це з гречкою. Ми обов’язково кладемо, моркву, цибульку. Ми на даний момент передаємо тільки сухе печиво і тушонки", – сказала Людмила Сасовська.За тиждень до Великодня волонтерки планують спекти та відправити на передову також традиційні паски. Для цього, зазначила волонтерка Людмила Сасовська, закупили 1 200 формочок для випікання.

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