Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО

Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
Щотижня жительки села Сокіл Рожищенського району готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, передають продукти на фронт, а також допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Людмила Сасовська.

Аби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.

Зі слів Людмили Сасовської, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги.
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО

"Для діток так само завозимо якісь фрукти. Ми їм допомагаємо смаколиками, допомагаємо тортами, і піцою, і подарунками. Дуже багато люди нам приносять моркву, буряк, капусту. Наші друзі передали нам 20 кг свіжої риби, ми готовили", – каже волонтерка.

Із перших днів повномасштабної війни м'ясні консерви готують у духовках та автоклавах. Продукти та гроші надають небайдужі волиняни, – говорить місцева жителька Олена Мельничук. Для виготовлення тушківок самостійно переробляють куряче м'ясо.

"Часом мусимо приходити і на слідуючий день: один день приготовити, а на другий день пофасувати по банках, і поварити, кожен розбирає додому, в нас є тут так, що мають свій автоклав, так само в духовках", – каже волонтерка.

Зараз збирають передачу для бійців на Донецький напрямок. За тиждень, каже волинянка, виготовили 437 банок тушківок.
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО

"Будемо передавати на схід, і там має бути 12 точок роздачі. Оце проста, а це з гречкою. Ми обов’язково кладемо, моркву, цибульку. Ми на даний момент передаємо тільки сухе печиво і тушонки", – сказала Людмила Сасовська.
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО

За тиждень до Великодня волонтерки планують спекти та відправити на передову також традиційні паски. Для цього, зазначила волонтерка Людмила Сасовська, закупили 1 200 формочок для випікання.

Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО

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Теги: Волинь, ЗСУ, їжа, реабілітація
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