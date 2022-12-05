У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися земельними ділянками

У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися земельними ділянками
У понеділок, 10 квітня у Рівному на позачерговій сесії міської ради прийняли рішення припинити право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.

Про це повідомив у телеграмі міський голова міста Олександр Третяк.

Депутати проголосували про припинення права постійного користування земельними ділянками на вулицях Корольова, Буковинській, Соборній, Залізничній, Коновальця та Житомирській у Рівному та однієї церкви в Квасилові. Там стоять храми московського патріархату. Одноголосно проголосували «За» 30 міських обранців.

«Історичний момент на духовному фронті Рівного! На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП та звернулися до державних органів, згідно компетенції щодо заброни діяльності УПЦ МП в Україні. Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдат на вбивства українців. Армія. Мова. Віра. З Богом та ЗСУ впевненно творимо нову, вільну Україну!» – зазначив міський голова.

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Теги: УПЦ МП, Рівне, земельні ділянки, храми, заборона
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