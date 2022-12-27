В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО

Судитимуть ув'язненого Маневицької виправної колонії, який підтримував окупацію України.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним уродженцем Автономної Республіки Крим виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію ним осіб, які її здійснювали.Слідство встановило, що неодноразово судимий чоловік, відбуваючи 15-річний термін покарання, у тому числі за умисне вбивство, у Кам’янській виправній колонії в Запорізькій області, а згодом – у Маневицькій виправній колонії на Волині, систематично поширював у забороненій законодавством російській соціальній мережі публікації із наративами «руского міра».Ув'язнений не приховував своєї проросійської позиції, підтримував окупацію Криму та України, прославляв російських військових та Володимира Путіна.