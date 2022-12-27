В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО

В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО
Судитимуть ув'язненого Маневицької виправної колонії, який підтримував окупацію України.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним уродженцем Автономної Республіки Крим виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію ним осіб, які її здійснювали.

Слідство встановило, що неодноразово судимий чоловік, відбуваючи 15-річний термін покарання, у тому числі за умисне вбивство, у Кам’янській виправній колонії в Запорізькій області, а згодом – у Маневицькій виправній колонії на Волині, систематично поширював у забороненій законодавством російській соціальній мережі публікації із наративами «руского міра».
В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО

Ув'язнений не приховував своєї проросійської позиції, підтримував окупацію Криму та України, прославляв російських військових та Володимира Путіна.
В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО


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Теги: Волинь, колонія, ув'язнений, окупація, РФ
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