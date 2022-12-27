В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО
Сьогодні, 15:10
Судитимуть ув'язненого Маневицької виправної колонії, який підтримував окупацію України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним уродженцем Автономної Республіки Крим виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію ним осіб, які її здійснювали.
Слідство встановило, що неодноразово судимий чоловік, відбуваючи 15-річний термін покарання, у тому числі за умисне вбивство, у Кам’янській виправній колонії в Запорізькій області, а згодом – у Маневицькій виправній колонії на Волині, систематично поширював у забороненій законодавством російській соціальній мережі публікації із наративами «руского міра».
Ув'язнений не приховував своєї проросійської позиції, підтримував окупацію Криму та України, прославляв російських військових та Володимира Путіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним уродженцем Автономної Республіки Крим виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію ним осіб, які її здійснювали.
Слідство встановило, що неодноразово судимий чоловік, відбуваючи 15-річний термін покарання, у тому числі за умисне вбивство, у Кам’янській виправній колонії в Запорізькій області, а згодом – у Маневицькій виправній колонії на Волині, систематично поширював у забороненій законодавством російській соціальній мережі публікації із наративами «руского міра».
Ув'язнений не приховував своєї проросійської позиції, підтримував окупацію Криму та України, прославляв російських військових та Володимира Путіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:33
На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 15:22
В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО
Сьогодні, 15:10
Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Сьогодні на Волині прощатимуться із захисником Вадимом Дмитруком, який загинув у ДТП
Сьогодні, 14:35
Медіа