На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО

Вибухонебезпечні предмети та набої поліцейські вилучили у жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У п’ятницю, 7 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, за місцем проживання 36-річного жителя селища Ратне правоохоронці виявили гранату Ф-1 з запалом. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління поліції, небезпечний предмет вилучили.Окрім цього, у волинянина знайшли ще близько пів кілограма рослинної речовини, схожої на марихуану. Її також вилучили.А у 28-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району поліцейські вилучили предмет, схожий на запал до гранати та набої, калібру 7,62 мм.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині вкотре наголошує: "Незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю чи боєприпаси, звільняється від такої відповідальності".