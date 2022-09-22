На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Вибухонебезпечні предмети та набої поліцейські вилучили у жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 7 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, за місцем проживання 36-річного жителя селища Ратне правоохоронці виявили гранату Ф-1 з запалом. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління поліції, небезпечний предмет вилучили.
Окрім цього, у волинянина знайшли ще близько пів кілограма рослинної речовини, схожої на марихуану. Її також вилучили.
А у 28-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району поліцейські вилучили предмет, схожий на запал до гранати та набої, калібру 7,62 мм.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині вкотре наголошує: "Незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю чи боєприпаси, звільняється від такої відповідальності".
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 7 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, за місцем проживання 36-річного жителя селища Ратне правоохоронці виявили гранату Ф-1 з запалом. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління поліції, небезпечний предмет вилучили.
Окрім цього, у волинянина знайшли ще близько пів кілограма рослинної речовини, схожої на марихуану. Її також вилучили.
А у 28-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району поліцейські вилучили предмет, схожий на запал до гранати та набої, калібру 7,62 мм.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині вкотре наголошує: "Незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю чи боєприпаси, звільняється від такої відповідальності".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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