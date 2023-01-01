На Волині зник безвісти 34-річний чоловік

На Волині зник безвісти 34-річний чоловік
Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 34-річного жителя Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Витичук Андрій Анатолійович, 30 травня 1988 року народження, житель Нововолинська, 4 квітня пішов з дому та не повернувся, де знаходиться невідомо.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся темне, ніс прямий, губи середні.

Був одягнений: у сині джинси, куртку темно-коричневого кольору, шапку чорного кольору, кросівки чорного кольору з червоними ободками.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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