На Волині зник безвісти 34-річний чоловік
Сьогодні, 15:38
Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 34-річного жителя Нововолинська.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Витичук Андрій Анатолійович, 30 травня 1988 року народження, житель Нововолинська, 4 квітня пішов з дому та не повернувся, де знаходиться невідомо.
Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся темне, ніс прямий, губи середні.
Був одягнений: у сині джинси, куртку темно-коричневого кольору, шапку чорного кольору, кросівки чорного кольору з червоними ободками.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Витичук Андрій Анатолійович, 30 травня 1988 року народження, житель Нововолинська, 4 квітня пішов з дому та не повернувся, де знаходиться невідомо.
Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся темне, ніс прямий, губи середні.
Був одягнений: у сині джинси, куртку темно-коричневого кольору, шапку чорного кольору, кросівки чорного кольору з червоними ободками.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.
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