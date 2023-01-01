На Волині зник безвісти 34-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Витичук Андрій Анатолійович, 30 травня 1988 року народження, житель Нововолинська, 4 квітня пішов з дому та не повернувся, де знаходиться невідомо.



Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся темне, ніс прямий, губи середні.



Був одягнений: у сині джинси, куртку темно-коричневого кольору, шапку чорного кольору, кросівки чорного кольору з червоними ободками.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 34-річного жителя Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 30 травня 1988 року народження, житель Нововолинська, 4 квітня пішов з дому та не повернувся, де знаходиться невідомо.зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся темне, ніс прямий, губи середні.у сині джинси, куртку темно-коричневого кольору, шапку чорного кольору, кросівки чорного кольору з червоними ободками."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію