На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На гасіння пожежі прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Бірки, які спільними зусиллями ліквідували пожежу. На місці події виявлено тіло громадянина, 1947 року народження.



Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня о 19:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку у с. Бірки Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На гасіння пожежі прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Бірки, які спільними зусиллями ліквідували пожежу. На місці події виявлено тіло громадянина, 1947 року народження.Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння.

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