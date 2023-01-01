На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік

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8 квітня о 19:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку у с. Бірки Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Бірки, які спільними зусиллями ліквідували пожежу. На місці події виявлено тіло громадянина, 1947 року народження.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Бірки, які спільними зусиллями ліквідували пожежу. На місці події виявлено тіло громадянина, 1947 року народження.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння.
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