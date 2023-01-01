Чи готується Росія до ракетної атаки на Великдень: що кажуть в Повітряних силах

Чи готується Росія до ракетної атаки на Великдень: що кажуть в Повітряних силах
Ворог може завдати масованого удару на Великдень, а може й ні. Тому слід бути готовими до ракетної атаки в будь-який час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"В нас вже хтось і відсвяткував Великдень...Святкують по різному. Але те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це (завдати ракетних ударів - ред.) і на Великдень, а може і ні", - каже Ігнат.

Він пояснив, відповісти на те, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки на Великдень не можливо, оскільки ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.

"Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де знаходяться літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них...Ми мусимо бути в готовності і мусимо захищати країну в будь-який час", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені.

Тому агресор Росія може використати наближення до Великодня і цинічно запропонувати на свято "припинити вогонь".

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Теги: Росія, Україна, війна
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