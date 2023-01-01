Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ





Про це



Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.



Зловмисники видурювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.



За різні суми ділки «гарантували» місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави.



Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн.

В основному шахраї «роздавали» свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей.



Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.



У своїх клієнтів брали «передоплату» у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.



Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок.



Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.



Ще однією «цільовою аудиторією» шахраїв були чоловіки призовного віку. За «окрему плату» зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.



У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм «умови» для евакуації.



За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.



Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено:



▪️ мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;



▪️ 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.



Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирщини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему виманювання грошей із мирних жителів, які хочуть виїхати з Бахмута.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.Зловмисники видурювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.За різні суми ділки «гарантували» місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави.Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн.В основному шахраї «роздавали» свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей.Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.У своїх клієнтів брали «передоплату» у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок.Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.Ще однією «цільовою аудиторією» шахраїв були чоловіки призовного віку. За «окрему плату» зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм «умови» для евакуації.За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу.Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено:▪️ мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;▪️ 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирщини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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