Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ

Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему виманювання грошей із мирних жителів, які хочуть виїхати з Бахмута.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.

Зловмисники видурювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

За різні суми ділки «гарантували» місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави.

Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн.
В основному шахраї «роздавали» свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей.

Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.

У своїх клієнтів брали «передоплату» у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок.

Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.
Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ

Ще однією «цільовою аудиторією» шахраїв були чоловіки призовного віку. За «окрему плату» зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.
Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ

У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм «умови» для евакуації.
Мешканець Житомирщини виманював гроші з мирних жителів, які хотіли виїхати з Бахмута, – СБУ

За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу.
Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено:

▪️ мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

▪️ 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирщини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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