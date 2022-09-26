Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО

Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
Ще 100 українських військовослужбовців вдалося повернути з російського полону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Наші - вдома. Ми повернемо всіх. Бо люди - головна цінність України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.

Серед визволених - 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО


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Теги: Полон, обмін
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