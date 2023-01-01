27-річний волинянин отримав чотири роки позбавлення волі за те, що незаконно зрубав 10 дубів

27-річний волинянин отримав чотири роки позбавлення волі за те, що незаконно зрубав 10 дубів
За незаконну порубку дубів волинянин отримав понад 4 роки позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд визнав 27-річного жителя села Озеро Луцького району винуватим у незаконній порубці дерев у лісах, а також у перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, унаслідок чого спричинено, у тому числі, тяжкі наслідки.

У квітні 2021 року двічі судимий до цього волинянин без відповідного дозволу – лісорубного квитка – зрубав 10 дубів на території ДП «Старовижівське лісове господарство» та згодом збув їх, заподіявши державі шкоду на суму понад 140 тисяч гривень.

Суд призначив йому покарання у виді 4 років та двох місяців позбавлення волі.

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Теги: Волинянин, прокуратура, дуби, порубка
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