Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти

Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти
Чоловікові, який був затриманий через злочини та втік з-під варти у Луцьку в 2019 році, оголосили вирок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Нагадаємо, у липні 2019 року у Луцьку був резонанс із втечею затриманого з-під варти, коли той перебував на лікуванні в обласній лікарні. Втікача затримали того ж дня. Відомо, що він перебував під вартою із травня.

Днями ж Луцький міськрайонний суд оголосив йому вирок за декілька злочинів. Йдеться, зокрема, про три крадіжки (1 – з квартири, дві – з авто), грабіж, незаконне поводження з боєприпасами (вилучили більше 300 патронів і 5 гранат РГД при обшуку) та втечу з-під варти.

Суд вирішив покарати його шістьма роками за ґратами.

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Теги: Волинь, вирок, Луцьк, злочинець, варта, втеча
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