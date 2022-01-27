Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти
Сьогодні, 18:01
Чоловікові, який був затриманий через злочини та втік з-під варти у Луцьку в 2019 році, оголосили вирок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Нагадаємо, у липні 2019 року у Луцьку був резонанс із втечею затриманого з-під варти, коли той перебував на лікуванні в обласній лікарні. Втікача затримали того ж дня. Відомо, що він перебував під вартою із травня.
Днями ж Луцький міськрайонний суд оголосив йому вирок за декілька злочинів. Йдеться, зокрема, про три крадіжки (1 – з квартири, дві – з авто), грабіж, незаконне поводження з боєприпасами (вилучили більше 300 патронів і 5 гранат РГД при обшуку) та втечу з-під варти.
Суд вирішив покарати його шістьма роками за ґратами.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Нагадаємо, у липні 2019 року у Луцьку був резонанс із втечею затриманого з-під варти, коли той перебував на лікуванні в обласній лікарні. Втікача затримали того ж дня. Відомо, що він перебував під вартою із травня.
Днями ж Луцький міськрайонний суд оголосив йому вирок за декілька злочинів. Йдеться, зокрема, про три крадіжки (1 – з квартири, дві – з авто), грабіж, незаконне поводження з боєприпасами (вилучили більше 300 патронів і 5 гранат РГД при обшуку) та втечу з-під варти.
Суд вирішив покарати його шістьма роками за ґратами.
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