У лікарні помер Герой з Волині Ігор Садовець

Ігор Садовець.



Про це



"Ще вчора рідні благали усіх небайдужих допомогти коштами та молитвою за здоров'я Ігоря, а вже сьогодні він відійшов у вічність.

Ігор Садовець помер 10 квітня 2023 року у лікарні м.Ковель, будучи підключеним до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.



Народився воїн 18 червня 1979 року. Учасник АТО. З 25 лютого 2022 року воював за Незалежність України. Мав дві контузії, поранення.



"Привезуть тіло військового Ігора Садовця завтра, 11 квітня о 11.30. Зустрічаємо траурний кортеж по маршруту: Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Некрасова.



Поховають Героя 12 квітня. Розпочнеться церемонія прощання о 10.00 год.



Маршрут траурного кортежу: Некрасова - Соборності - Княгині Ольги - Костюшка. Заупокійна панахида відбудеться в церкві св.Ольги.



Просимо жителів громади провести в останню путь військового Андрія та віддати останню шану Герою", - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі у лікарні помер військовослужбовець, ківерчанинПро це повідомили у Ківерцівській міській раді."Ще вчора рідні благали усіх небайдужих допомогти коштами та молитвою за здоров'я Ігоря, а вже сьогодні він відійшов у вічність.Ігор Садовець помер 10 квітня 2023 року у лікарні м.Ковель, будучи підключеним до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.Народився воїн 18 червня 1979 року. Учасник АТО. З 25 лютого 2022 року воював за Незалежність України. Мав дві контузії, поранення."Привезуть тіло військового Ігора Садовця завтра, 11 квітня о 11.30. Зустрічаємо траурний кортеж по маршруту: Чкалова - Київська - Шевченка - Незалежності - Літописна - Воровського - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Некрасова.Поховають Героя 12 квітня. Розпочнеться церемонія прощання о 10.00 год.Маршрут траурного кортежу: Некрасова - Соборності - Княгині Ольги - Костюшка. Заупокійна панахида відбудеться в церкві св.Ольги.Просимо жителів громади провести в останню путь військового Андрія та віддати останню шану Герою", - наголошують у громаді.

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