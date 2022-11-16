Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Гнатів.



Макети писанок, якими прикрасили парк, впродовж місяця розписували у традиційні волинські та українські орнаменти діти-учасники проєкту. Серед них учні ліцею № 11 міста Луцька, – каже керівниця гуртка Наталія Вавренчук.



"Працювали діти п'ятих, шостих, сьомих класів. У своїх роботах ми старались використовувати традиційні елементи, такі я безконечник, грабельки, пташечки та хвильки", – говорить викладачка.



Серед них 11-річні сестри Соломія і Софія Гучук. Дівчата малювали свою писанку вдвох.



Кажуть: раніше доводилось розмальовувати писанки маленькі, а велику довелось робити вперше. У своїй роботі використовували традиційні жовто-блакитні кольори-символи України.



Захід організувало комунальне підприємство “Парки та сквери Луцька” та департамент культури Луцької міської ради. Бюджетні кошти на реалізацію проєкту не залучались, – каже керівник підприємства Олександр Михалусь.



Дітей, які долучилися до створення писанок нагородили подяками та подарунками. А писанками, які вони створили, прикрашатимуть місто і в наступні роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки презентували проєкт "Парк писанок". Сотню писанок створили діти-гуртківці навчальних закладів міста.Про це розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Луцької міськрадиМакети писанок, якими прикрасили парк, впродовж місяця розписували у традиційні волинські та українські орнаменти діти-учасники проєкту. Серед них учні ліцею № 11 міста Луцька, – каже керівниця гуртка"Працювали діти п'ятих, шостих, сьомих класів. У своїх роботах ми старались використовувати традиційні елементи, такі я безконечник, грабельки, пташечки та хвильки", – говорить викладачка.Серед них 11-річні сестри. Дівчата малювали свою писанку вдвох.Кажуть: раніше доводилось розмальовувати писанки маленькі, а велику довелось робити вперше. У своїй роботі використовували традиційні жовто-блакитні кольори-символи України.Захід організувало комунальне підприємство “Парки та сквери Луцька” та департамент культури Луцької міської ради. Бюджетні кошти на реалізацію проєкту не залучались, – каже керівник підприємстваДітей, які долучилися до створення писанок нагородили подяками та подарунками. А писанками, які вони створили, прикрашатимуть місто і в наступні роки.

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