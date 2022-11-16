Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки презентували проєкт "Парк писанок". Сотню писанок створили діти-гуртківці навчальних закладів міста.
Про це розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів.
Макети писанок, якими прикрасили парк, впродовж місяця розписували у традиційні волинські та українські орнаменти діти-учасники проєкту. Серед них учні ліцею № 11 міста Луцька, – каже керівниця гуртка Наталія Вавренчук.
"Працювали діти п'ятих, шостих, сьомих класів. У своїх роботах ми старались використовувати традиційні елементи, такі я безконечник, грабельки, пташечки та хвильки", – говорить викладачка.
Серед них 11-річні сестри Соломія і Софія Гучук. Дівчата малювали свою писанку вдвох.
Кажуть: раніше доводилось розмальовувати писанки маленькі, а велику довелось робити вперше. У своїй роботі використовували традиційні жовто-блакитні кольори-символи України.
Захід організувало комунальне підприємство “Парки та сквери Луцька” та департамент культури Луцької міської ради. Бюджетні кошти на реалізацію проєкту не залучались, – каже керівник підприємства Олександр Михалусь.
Дітей, які долучилися до створення писанок нагородили подяками та подарунками. А писанками, які вони створили, прикрашатимуть місто і в наступні роки.
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Про це розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів.
Макети писанок, якими прикрасили парк, впродовж місяця розписували у традиційні волинські та українські орнаменти діти-учасники проєкту. Серед них учні ліцею № 11 міста Луцька, – каже керівниця гуртка Наталія Вавренчук.
"Працювали діти п'ятих, шостих, сьомих класів. У своїх роботах ми старались використовувати традиційні елементи, такі я безконечник, грабельки, пташечки та хвильки", – говорить викладачка.
Серед них 11-річні сестри Соломія і Софія Гучук. Дівчата малювали свою писанку вдвох.
Кажуть: раніше доводилось розмальовувати писанки маленькі, а велику довелось робити вперше. У своїй роботі використовували традиційні жовто-блакитні кольори-символи України.
Захід організувало комунальне підприємство “Парки та сквери Луцька” та департамент культури Луцької міської ради. Бюджетні кошти на реалізацію проєкту не залучались, – каже керівник підприємства Олександр Михалусь.
Дітей, які долучилися до створення писанок нагородили подяками та подарунками. А писанками, які вони створили, прикрашатимуть місто і в наступні роки.
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