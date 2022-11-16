Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО

Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки презентували проєкт "Парк писанок". Сотню писанок створили діти-гуртківці навчальних закладів міста.

Про це розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів.

Макети писанок, якими прикрасили парк, впродовж місяця розписували у традиційні волинські та українські орнаменти діти-учасники проєкту. Серед них учні ліцею № 11 міста Луцька, – каже керівниця гуртка Наталія Вавренчук.
Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО

"Працювали діти п'ятих, шостих, сьомих класів. У своїх роботах ми старались використовувати традиційні елементи, такі я безконечник, грабельки, пташечки та хвильки", – говорить викладачка.

Серед них 11-річні сестри Соломія і Софія Гучук. Дівчата малювали свою писанку вдвох.
Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО

Кажуть: раніше доводилось розмальовувати писанки маленькі, а велику довелось робити вперше. У своїй роботі використовували традиційні жовто-блакитні кольори-символи України.
Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО

Захід організувало комунальне підприємство “Парки та сквери Луцька” та департамент культури Луцької міської ради. Бюджетні кошти на реалізацію проєкту не залучались, – каже керівник підприємства Олександр Михалусь.
Сотня декоративних писанок прикрашатиме парк культури та відпочинку Луцька. ВІДЕО

Дітей, які долучилися до створення писанок нагородили подяками та подарунками. А писанками, які вони створили, прикрашатимуть місто і в наступні роки.

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Теги: Луцьк, писанки, парк
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