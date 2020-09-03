На Волині підприємець привласнив понад 150 тисяч гривень на ремонті школи
Сьогодні, 19:30
На Волині підприємця судять за привласнення понад 150 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті школи.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене підприємцем привласнення чужого майна, а також про видачу та використання ним завідомо підроблених документів.
За даними слідства, підприємець упродовж 2019-2021 років, виконуючи, згідно з укладеним із Цуманською селищною радою договором, ремонтні роботи у навчальному закладі, вносив у офіційні документи неправдиві відомості про вартість матеріалів та обсяг і вартість робіт а також підписував ці акти.
На підставі підроблених суб'єктом господарювання документів кошти у сумі понад 150 тисяч гривень були перераховані із місцевого бюджету на його рахунки.
У ході досудового розслідування 50 тисяч гривень підприємець уже відшкодував.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене підприємцем привласнення чужого майна, а також про видачу та використання ним завідомо підроблених документів.
За даними слідства, підприємець упродовж 2019-2021 років, виконуючи, згідно з укладеним із Цуманською селищною радою договором, ремонтні роботи у навчальному закладі, вносив у офіційні документи неправдиві відомості про вартість матеріалів та обсяг і вартість робіт а також підписував ці акти.
На підставі підроблених суб'єктом господарювання документів кошти у сумі понад 150 тисяч гривень були перераховані із місцевого бюджету на його рахунки.
У ході досудового розслідування 50 тисяч гривень підприємець уже відшкодував.
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