На Волині підприємець привласнив понад 150 тисяч гривень на ремонті школи

На Волині підприємець привласнив понад 150 тисяч гривень на ремонті школи
На Волині підприємця судять за привласнення понад 150 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті школи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене підприємцем привласнення чужого майна, а також про видачу та використання ним завідомо підроблених документів.

За даними слідства, підприємець упродовж 2019-2021 років, виконуючи, згідно з укладеним із Цуманською селищною радою договором, ремонтні роботи у навчальному закладі, вносив у офіційні документи неправдиві відомості про вартість матеріалів та обсяг і вартість робіт а також підписував ці акти.

На підставі підроблених суб'єктом господарювання документів кошти у сумі понад 150 тисяч гривень були перераховані із місцевого бюджету на його рахунки.

У ході досудового розслідування 50 тисяч гривень підприємець уже відшкодував.


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Теги: Підприємець, ремонт школи, кошти
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