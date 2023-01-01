Погода у Луцьку на завтра, 11 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 11 квітня
У вівторок, 11 квітня, у Луцьку від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 5° до +14°.

Народний прогноз погоди: 11 квітня відзначається день пам'яті преподобного Марка, єпископа Арефусійського. Наші пращури у цей день слідкували за гусями: якщо вони високо летять - води буде багато, низько - до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури на Марка відпоювали хворих: чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини.

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Теги: Погода, Луцьк
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