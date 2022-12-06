У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників
Сьогодні, 21:24
У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбулася благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2». Для захисників зібрали 244 679 гривень.
Про це повідомили організатори Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».
Найбільше коштів зібрав продаж сувенірної продукції - 29 869 гривень, солодощів - 20 651 гривень, дитячі та дорослі лотереї - 20 177 гривень, музичний марафон - 14 006 гривень.
Також там були різноманітні конкурси для дітей, аквагрим, майстеркласи та фотозона.
За ці кошти обіцяють придбати аптечки і турнікети для наших захисників.
Це вже другий благодійний фестиваль у Ковелі, що проводить Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".
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Про це повідомили організатори Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».
Найбільше коштів зібрав продаж сувенірної продукції - 29 869 гривень, солодощів - 20 651 гривень, дитячі та дорослі лотереї - 20 177 гривень, музичний марафон - 14 006 гривень.
Також там були різноманітні конкурси для дітей, аквагрим, майстеркласи та фотозона.
За ці кошти обіцяють придбати аптечки і турнікети для наших захисників.
Це вже другий благодійний фестиваль у Ковелі, що проводить Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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