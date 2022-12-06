У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників

У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників
У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбулася благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2». Для захисників зібрали 244 679 гривень.

Про це повідомили організатори Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».

Найбільше коштів зібрав продаж сувенірної продукції - 29 869 гривень, солодощів - 20 651 гривень, дитячі та дорослі лотереї - 20 177 гривень, музичний марафон - 14 006 гривень.

Також там були різноманітні конкурси для дітей, аквагрим, майстеркласи та фотозона.

За ці кошти обіцяють придбати аптечки і турнікети для наших захисників.

Це вже другий благодійний фестиваль у Ковелі, що проводить Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

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Теги: Благофест, Ковель, Марлог
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