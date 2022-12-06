У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників





Про це повідомили організатори Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».



Найбільше коштів зібрав продаж сувенірної продукції - 29 869 гривень, солодощів - 20 651 гривень, дитячі та дорослі лотереї - 20 177 гривень, музичний марафон - 14 006 гривень.



Також там були різноманітні конкурси для дітей, аквагрим, майстеркласи та фотозона.



За ці кошти обіцяють придбати аптечки і турнікети для наших захисників.



Це вже другий благодійний фестиваль у Ковелі, що проводить Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбулася благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2». Для захисників зібрали 244 679 гривень.Про це повідомили організаториНайбільше коштів зібрав продаж сувенірної продукції - 29 869 гривень, солодощів - 20 651 гривень, дитячі та дорослі лотереї - 20 177 гривень, музичний марафон - 14 006 гривень.Також там були різноманітні конкурси для дітей, аквагрим, майстеркласи та фотозона.За ці кошти обіцяють придбати аптечки і турнікети для наших захисників.Це вже другий благодійний фестиваль у Ковелі, що проводить Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

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