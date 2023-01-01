Із російського полону повернулися ще 100 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня

Уже 412 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 10 квітня, ми писали про таке:72-річний лучанинзаймається метанням списа. Чоловік тренується незалежно від погодних умов щонайменше тричі на тиждень.Віддає перевагу тренуванням на вулиці. Каже: це дає гарні емоції й допомагає боротися зі стресами. Нещодавно Микола Оніщук повернувся з Чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів у польському місті Торунь, де здобув срібну нагороду із результатом кидка 38 метрів 53 сантиметра.Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових. Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:- особового складу - близько 178820 (+670) осіб,- танків - 3637 (+1) од,- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,- артилерійських систем - 2750 (+10) од,- РСЗВ - 534 (+1) од,- засобів ППО - 282 (+0) од,- літаків - 307 (+0) од,- гелікоптерів - 292 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),- крилатих ракет - 911 (+0),- кораблів/катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,- спеціальної техніки - 311 (+2).«Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзямита, підняли в Антарктиді.Колектив української антарктичної станції «Академік Вернадський»! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!» – йдеться у дописі на сторінці бригади.Щотижня жительки села Сокіл Рожищенського району готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, передають продукти на фронт, а також допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків. Аби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.Зі слів волонтерки, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги.Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.Серед визволених – 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.