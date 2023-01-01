Із російського полону повернулися ще 100 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня
Сьогодні, 23:20
Уже 412 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 10 квітня, ми писали про таке:
Як тренується 72-річний метальник із Луцька після повернення з Чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
72-річний лучанин Микола Оніщук займається метанням списа. Чоловік тренується незалежно від погодних умов щонайменше тричі на тиждень.
Віддає перевагу тренуванням на вулиці. Каже: це дає гарні емоції й допомагає боротися зі стресами. Нещодавно Микола Оніщук повернувся з Чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів у польському місті Торунь, де здобув срібну нагороду із результатом кидка 38 метрів 53 сантиметра.
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Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових. Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178820 (+670) осіб,
- танків - 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,
- артилерійських систем - 2750 (+10) од,
- РСЗВ - 534 (+1) од,
- засобів ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,
- спеціальної техніки - 311 (+2).
Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
«Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзями Олегом Ганжею та Олегом Хрипуном, підняли в Антарктиді.
Колектив української антарктичної станції «Академік Вернадський»! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!» – йдеться у дописі на сторінці бригади.
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
Щотижня жительки села Сокіл Рожищенського району готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, передають продукти на фронт, а також допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків. Аби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.
Зі слів волонтерки Людмили Сасовської, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги.
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.
Серед визволених – 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
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Як тренується 72-річний метальник із Луцька після повернення з Чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
72-річний лучанин Микола Оніщук займається метанням списа. Чоловік тренується незалежно від погодних умов щонайменше тричі на тиждень.
Віддає перевагу тренуванням на вулиці. Каже: це дає гарні емоції й допомагає боротися зі стресами. Нещодавно Микола Оніщук повернувся з Чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів у польському місті Торунь, де здобув срібну нагороду із результатом кидка 38 метрів 53 сантиметра.
Натисніть на заголовок, аби переглянути сюжет колег
Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових. Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178820 (+670) осіб,
- танків - 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,
- артилерійських систем - 2750 (+10) од,
- РСЗВ - 534 (+1) од,
- засобів ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,
- спеціальної техніки - 311 (+2).
Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
«Мотиваційний прапор нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, створений нашими давніми добрими друзями Олегом Ганжею та Олегом Хрипуном, підняли в Антарктиді.
Колектив української антарктичної станції «Академік Вернадський»! Ви зігріли серця воїнів Князівської бригади, будучи у найхолоднішій точці світу!» – йдеться у дописі на сторінці бригади.
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
Щотижня жительки села Сокіл Рожищенського району готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації, передають продукти на фронт, а також допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків. Аби приготувати їжу для двохсот військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень.
Зі слів волонтерки Людмили Сасовської, їй допомагають 15 господинь. Для бійців у медзакладах готують різне: плов, запечені крила, салати, печену капусту, уху, компоти, печиво та пироги.
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.
Серед визволених – 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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