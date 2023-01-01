Загиблого воїна з Волині Дмитра Щурика нагородили орденом посмертно

Загиблого воїна з Волині Дмитра Щурика нагородили орденом посмертно
Указом Президента України № 203/2023 державними нагородами відзначено 111 військовослужбовців, 88 – посмертно. Серед нагороджених – загиблий захисник України з Рожища Дмитро Щурик.

Про це повідомили в Рожищенській міській раді.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Героя удостоєно державної нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Нагадаємо, солдат Дмитро Павлович Щурик 1996 року народження був призваний на військову службу за мобілізацією 17 березня 2022 року до складу військової частини на посаду електрика-моториста інженерно-маскувального відділення інженерно-маскувального взводу інженерно-позиційної роти інженерно-позиційного батальйону.

Загинув 6 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Предтечине Донецької області.

Поховали Дмитра Щурика 10 грудня на Алеї слави у Рожищі.

У Героя залишилися донечка та дружина.

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Теги: Щурик, Волинь, Роижще, загинув, орден, посмертно
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