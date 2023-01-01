Загиблого воїна з Волині Дмитра Щурика нагородили орденом посмертно

Дмитро Щурик.



Про це повідомили в Рожищенській міській раді.



За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Героя удостоєно державної нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Нагадаємо, солдат Дмитро Павлович Щурик 1996 року народження був призваний на військову службу за мобілізацією 17 березня 2022 року до складу військової частини на посаду електрика-моториста інженерно-маскувального відділення інженерно-маскувального взводу інженерно-позиційної роти інженерно-позиційного батальйону.







Поховали Дмитра Щурика 10 грудня на Алеї слави у Рожищі.



У Героя залишилися донечка та дружина.

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