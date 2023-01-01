Росія може застосувати проти України нові іранські дрони Miraj-532, – ОК «Південь»

Росія може застосувати проти України нові іранські дрони Miraj-532, – ОК «Південь»
Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що з часом новий іранський дрон-камікадзе Miraj-532 може бути доставлений в Росію, яка використає його для обстрілів української території.

Таку думку вона висловила в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"Цілком ймовірно, що вони можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого", - сказала Гуменюк.

За її словами, якщо розробляється якась одиниця активної дії, яка може бути застосована ворогом, українські захисники шукають способи протидії. Фахівці вже вивчають заявлені характеристики цього дрону.

"Впевнена, що наша система протиповітряної оборони буде здатна захистити та відпрацювати правильно", - зазначила вона.

Речниця підтвердила інформацію про те, що якість безпілотників, які Росія останнім часом застосовує в Україні, знизилася.

"Так, ми спостерігаємо таке явище. Дійсно, цілком ймовірно, впливають ті самі санкції, які мають все ж таки запрацювати і відбиватися також на бойовій ситуації. Та все ж таки недооцінювати ворога не можна. Камери там є, безпілотники активні. Збір інформації в такому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде найбільш ефективним", - сказала Гуменюк.

За її даними, спостерігається активізація безпілотних літальних апаратів уздовж лінії фронту, уздовж узбережжя. Це говорить про те, що можуть бути підготовлені якісь атаки, додала вона.

Зазначимо, що в Ірані розробили новий дрон-камікадзе Me’raj-532, який, як стверджують іранці, може вражати цілі на відстані до 450 кілометрів.

Голова науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестані заявив, що новий дрон-камікадзе вже успішно пройшов випробування.

Me’raj-532 оснащений поршневим двигуном та 50-кілограмовою боєголовкою. Дрон може перебувати в повітрі до трьох годин і має максимальну висоту у 3,6 кілометра.

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Теги: Росія, Україна, війна
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