11 квітня на Волині: гортаючи календар

11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.

Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.

У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА
Сьогодні, 00:50
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із російського полону повернулися ще 100 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня
10 квітень, 23:20
Загиблого воїна з Волині Дмитра Щурика нагородили орденом посмертно
10 квітень, 22:22
У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників
10 квітень, 21:24
Схожі новини
10 квітня на Волині: гортаючи календар 10 квітня на Волині: гортаючи календар
10 квітень, 00:00
9 квітня на Волині: гортаючи календар 9 квітня на Волині: гортаючи календар
09 квітень, 00:00
8 квітня на Волині: гортаючи календар 8 квітня на Волині: гортаючи календар
08 квітень, 00:00
6 квітня на Волині: гортаючи календар 6 квітня на Волині: гортаючи календар
06 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА
Сьогодні, 00:50
 0
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Із російського полону повернулися ще 100 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня
10 квітень, 23:20
 0
Загиблого воїна з Волині Дмитра Щурика нагородили орденом посмертно
10 квітень, 22:22
 0
У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників
10 квітень, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8