На Волині за тиждень від коронавірусу померло двоє людей

За тиждень із 3 до 10 квітня на Волині було зареєстровано 473 випадки COVID-19 (в тому числі дітей – 66, медичних працівників - 10), захворюваність перебуває на рівні минулого тижня.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Найбільше недужих у Луцькому районі – 267. У Володимирському районі зареєстровано 101 випадок коронавірусної хвороби, у Ковельському – 82, в Камінь-Каширському районі – 23.Госпіталізовано 90 осіб (19%), 383 пацієнти лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 759 осіб.Зареєстровано два летальні випадки у Володимирському районі. Померли хворі, яким 61 та 77 років, вони мали хронічні супутні захворювання та не були вакциновані.