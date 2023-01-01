На Волині за тиждень від коронавірусу померло двоє людей
Сьогодні, 01:55
За тиждень із 3 до 10 квітня на Волині було зареєстровано 473 випадки COVID-19 (в тому числі дітей – 66, медичних працівників - 10), захворюваність перебуває на рівні минулого тижня.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Найбільше недужих у Луцькому районі – 267. У Володимирському районі зареєстровано 101 випадок коронавірусної хвороби, у Ковельському – 82, в Камінь-Каширському районі – 23.
Госпіталізовано 90 осіб (19%), 383 пацієнти лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 759 осіб.
Зареєстровано два летальні випадки у Володимирському районі. Померли хворі, яким 61 та 77 років, вони мали хронічні супутні захворювання та не були вакциновані.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Найбільше недужих у Луцькому районі – 267. У Володимирському районі зареєстровано 101 випадок коронавірусної хвороби, у Ковельському – 82, в Камінь-Каширському районі – 23.
Госпіталізовано 90 осіб (19%), 383 пацієнти лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 759 осіб.
Зареєстровано два летальні випадки у Володимирському районі. Померли хворі, яким 61 та 77 років, вони мали хронічні супутні захворювання та не були вакциновані.
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