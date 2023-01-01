Як отримати довідку про перебування військового в полоні

Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.Про це повідомля Уповноважений Верховної ради з прав людиниДовідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:- Міноборони;- іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;- командира підрозділу ЗСУ;- іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:- військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;- період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.