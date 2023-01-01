Як отримати довідку про перебування військового в полоні

Як отримати довідку про перебування військового в полоні
Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.

Про це повідомля Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

- Міноборони;
- іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;
- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

- військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)
військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
- період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.

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Теги: полон, довідка
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