Як отримати довідку про перебування військового в полоні
Сьогодні, 03:00
Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.
Про це повідомля Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:
- Міноборони;
- іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;
- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.
Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:
- військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)
військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
- період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.
У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.
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Про це повідомля Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:
- Міноборони;
- іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;
- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.
Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:
- військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)
військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
- період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.
У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.
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