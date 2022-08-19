23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА

Андрій Протасюк став чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих-2023. На змаганнях лучанин виступав у ваговій категорії 61,2 кілограма.



Як розповів Андрій Протасюк



«Поєдинки відбуваються за програмою три раунди по три хвилини. Фінальний бій тривав один раунд десь хвилину 40 секунд. Я виграв достроково, використавши «трикутник» – задушливий прийом – «трикутник»», – зазначив боєць.



Загалом на чемпіонаті України у Полтаві команду Волинської області представляли десятеро спортсменів. Перемога у фіналі дає право Андрієві Протасюку представляти Україну на чемпіонатах світу і Європи з ММА в складі збірної.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен із Луцька, 23-річний майстер спорту Українистав чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих-2023. На змаганнях лучанин виступав у ваговій категорії 61,2 кілограма.Як розповів Андрій Протасюк Суспільному , у фінальному поєдинку, який відбувся 9 квітня, він вийшов на октагон із борцем з Харківської області.«Поєдинки відбуваються за програмою три раунди по три хвилини. Фінальний бій тривав один раунд десь хвилину 40 секунд. Я виграв достроково, використавши «трикутник» – задушливий прийом – «трикутник»», – зазначив боєць.Загалом на чемпіонаті України у Полтаві команду Волинської області представляли десятеро спортсменів. Перемога у фіналі дає право Андрієві Протасюку представляти Україну на чемпіонатах світу і Європи з ММА в складі збірної.

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