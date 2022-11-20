«Це не допоможе, але нехай до землі звикають», – Гуменюк про оборонні споруди росіян





Про це повідомляє Наталії Гуменюк в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".



"Це засіювання полів мінно-вибуховим способом, тобто мінування полів. І тими самими нещасними "зубами дракона", в які вони вірять так свято, і які нікого не зупинять, в нашому випадку. Це наривання окопів, в чому вони вже стали рекордсменами, зважаючи на 70-кілометровий окоп. Хоча їм це не допоможе, але нехай до землі звикають", - сказала Гуменюк.



За її словами, у російських військ є декілька ліній оборони, про які відомо українській стороні. Однак ця інформація не розголошується.



"Скільки їх (оборонних споруд - ред.) наготував ворог, має знати тільки військове командування для того, щоб адекватно реагувати на це. Якщо ми оголосимо, про скільки ліній оборони ворога знаємо, то він може змінити тактику. Нам це не на руку. Ми чекаємо того, щоб все, що вони набудували, їм і нагодилося", - зазначила Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська продовжують активно будувати оборонні споруди, однак це їм не допоможе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдняв ефірі "Радіо Донбас.Реалії"."Це засіювання полів мінно-вибуховим способом, тобто мінування полів. І тими самими нещасними "зубами дракона", в які вони вірять так свято, і які нікого не зупинять, в нашому випадку. Це наривання окопів, в чому вони вже стали рекордсменами, зважаючи на 70-кілометровий окоп. Хоча їм це не допоможе, але нехай до землі звикають", - сказала Гуменюк.За її словами, у російських військ є декілька ліній оборони, про які відомо українській стороні. Однак ця інформація не розголошується."Скільки їх (оборонних споруд - ред.) наготував ворог, має знати тільки військове командування для того, щоб адекватно реагувати на це. Якщо ми оголосимо, про скільки ліній оборони ворога знаємо, то він може змінити тактику. Нам це не на руку. Ми чекаємо того, щоб все, що вони набудували, їм і нагодилося", - зазначила Гуменюк.

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