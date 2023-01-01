У Луцьку – пожежа на спорткомплексі «Олімпія»

У Луцьку – пожежа на спорткомплексі «Олімпія»
Сьогодні, 11 квітня, у Луцьку сталася пожежа у приміщенні спорткомплексу «Олімпія».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, загорання сталося на вулиці Кравчука вранці, 11 квітня. На місці події працюють медики та рятувальники.

Детальніше – згодом.
У Луцьку – пожежа на спорткомплексі «Олімпія»

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Теги: Луцьк, пожежа, спорткомплекс
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