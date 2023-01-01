У Луцьку – пожежа на спорткомплексі «Олімпія»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, загорання сталося на вулиці Кравчука вранці, 11 квітня. На місці події працюють медики та рятувальники.



Детальніше – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 квітня, у Луцьку сталася пожежа у приміщенні спорткомплексу «Олімпія».Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, загорання сталося на вулиці Кравчука вранці, 11 квітня. На місці події працюють медики та рятувальники.Детальніше – згодом.

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