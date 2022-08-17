21-річний чемпіон Європи та світу побив перехожого





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає



Увечері 1 квітня молодик із 27-річним спільником поблизу ресторації у Ковелі спричинили конфлікт та бійку із перехожими, завдавши одному із них тілесних ушкоджень.



Зауважимо, що на розгляді суду перебувають обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про умисне заподіяння спортсменом громадянам легких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільнику, якому теж повідомлено про підозру в хуліганстві – у вигляді домашнього арешту.

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