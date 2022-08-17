21-річний чемпіон Європи та світу побив перехожого

21-річний чемпіон Європи та світу побив перехожого
На Волині 21-річному чемпіону Європи та світу із одного з єдиноборств повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає Ковель.Media.

Увечері 1 квітня молодик із 27-річним спільником поблизу ресторації у Ковелі спричинили конфлікт та бійку із перехожими, завдавши одному із них тілесних ушкоджень.

Зауважимо, що на розгляді суду перебувають обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про умисне заподіяння спортсменом громадянам легких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільнику, якому теж повідомлено про підозру в хуліганстві – у вигляді домашнього арешту.

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Теги: Ковель, побиття, затримали
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