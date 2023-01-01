Як тренується 72-річний метальник із Луцька після повернення з Чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО

Микола Оніщук займається метанням списа. Чоловік тренується незалежно від погодних умов щонайменше тричі на тиждень.



Як розповів



Зараз Микола Оніщук займається з дерев'яною палкою та камінням на спортмайданчику ліцею № 10.



Каже: в Луцьку для метань є спеціальний майданчик на території політехнічного університету, однак спортсмен віддає перевагу тренуванням на відкритому повітрі неподалік свого дому.



"Спочатку роблю оздоровчі вправи легесенько. Потім, коли бачу, що організм розігрівся, починаю спеціальні підготовчі вправи до метань. Після цього вправи зі своїм спортивним знаряддям", – зазначив спортсмен.



Свою тренувальну палицю Микола Оніщук називає "товаришем". Говорить: справжній спис під час практичних відпрацювань не використовується задля дотримання техніки безпеки.



"Безпеку, щоб зберігати, адже спис металевий загострений і, якщо попадеш на щось металеве, то відбивається і летить в напрямку непередбачуваному, тому тут тупий кінчик", – каже чоловік.



Зі слів спортсмена-пенсіонера, меншою палкою тренує швидкість, списом – техніку, а з камінням виконує силові вправи. Каміння для тренування бере по п'ять кілограмів. Микола Оніщук розповів: вага списа для ветеранів на змаганнях становить 500 грамів, а для спортсменів, які метають на Олімпійських Іграх – 800 грамів.



"В нас, ветеранів, вага така, що чим більший вік, тим менша вага", – сказав чоловік.



72-річний лучанин віддає перевагу тренуванням на вулиці. Каже: це дає гарні емоції й допомагає боротися зі стресами. Нещодавно Микола Оніщук повернувся з Чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів у польському місті Торунь, де здобув срібну нагороду із результатом кидка 38 метрів 53 сантиметра.



"Я виступаю в групі 70-74 роки. На цих змаганнях було близько 88 країн світу. Виступало нас 16 людей. Виступали самі сильні: німці, фіни, чехи, поляки. Мій особистий рекорд в цій віковій категорії 42 метри 85 сантиметрів. Багато досвідчених атлетів було", – каже спортсмен.







Медалі, які виборов на змаганнях, Микола Оніщук планує віддати на благодійний аукціон, аби виручені кошти передати на ЗСУ. "Коли країні важко, то ми повинні бути об’єднаними, сильними, безстрашними", – додав 72-річний спортсмен.

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