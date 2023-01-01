Серед звільнених з російського полону – двоє волинян

Серед звільнених з російського полону – двоє волинян
Сьогодні, 10 квітня, з російського полону вдалось повернути сотню українських військовослужбовців. Серед них - двоє волинян!

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них - двоє волинян!

Смаль Віталій Валерійович, 1986 року народження, лучанин.

Нацгвардієць Касян В’ячеслав Миколайович, 1986 року народження, уродженець Луцька (проживав у місті Славутич). З березня перебував у полоні.

Вітаємо родини воїнів з довгоочікуваними звістками. Радіємо за своїх Героїв. А також величезна подяка усім, хто невпинно продовжує роботу над обмінами. Нехай кожен Захисник та Захисниця якнайшвидше повернуться додому", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, полонені, обмін
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