Серед звільнених з російського полону – двоє волинян





Про це Юрій Погуляйко.



"За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них - двоє волинян!



Смаль Віталій Валерійович, 1986 року народження, лучанин.



Нацгвардієць Касян В’ячеслав Миколайович, 1986 року народження, уродженець Луцька (проживав у місті Славутич). З березня перебував у полоні.



Вітаємо родини воїнів з довгоочікуваними звістками. Радіємо за своїх Героїв. А також величезна подяка усім, хто невпинно продовжує роботу над обмінами. Нехай кожен Захисник та Захисниця якнайшвидше повернуться додому", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 квітня, з російського полону вдалось повернути сотню українських військовослужбовців . Серед них - двоє волинян!Про це повідомив голова Волинської ОВА"За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них - двоє волинян!, 1986 року народження, лучанин.Нацгвардієць, 1986 року народження, уродженець Луцька (проживав у місті Славутич). З березня перебував у полоні.Вітаємо родини воїнів з довгоочікуваними звістками. Радіємо за своїх Героїв. А також величезна подяка усім, хто невпинно продовжує роботу над обмінами. Нехай кожен Захисник та Захисниця якнайшвидше повернуться додому", - йдеться в повідомленні.

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