Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 17:50
Російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.
"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.
Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.
При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".
Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.
Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.
Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.
Нагадаємо, що із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.
"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.
Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.
При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".
Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.
Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.
Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.
Нагадаємо, що із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Визначені підрозділи російських військ продовжують перебувати на території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 18:25
Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти
Сьогодні, 18:01
Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 17:50
27-річний волинянин отримав чотири роки позбавлення волі за те, що незаконно зрубав 10 дубів
Сьогодні, 17:20
Медіа