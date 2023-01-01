Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, – Маляр





Про це повідомляє Ганну Маляр в ефірі телемарафону.



"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.



Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.



При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".



Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.



Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.



Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборонив ефірі телемарафону."Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.Нагадаємо, що із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців

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